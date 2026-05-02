Agencias

Rusia ataca un minibús en el sur de Ucrania y mata a dos personas

Guardar

Berlín, 2 may (EFE).- Rusia atacó este sábado con un dron un minibús de transporte público en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, y mató a dos personas, según el Ayuntamiento de la urbe.

De acuerdo con esta fuente y la Administración Militar Regional de Jersón, el ataque se produjo a primera hora de la mañana contra el microbús en el distrito de Dnipróvskí.

PUBLICIDAD

Un empleado de luna de las empresas municipales del Ayuntamiento de Jersón y una mujer fallecieron en el lugar.

Además, otros siete pasajeros resultaron heridos, cuatro de ellos son trabajadores municipales. EFE

PUBLICIDAD

cae/alf

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guinea-Conakri recibe equipamiento militar de Rusia para "modernizar" su Ejército

Infobae

El Gobierno de Meloni se convierte en el segundo más longevo de la República italiana

Infobae

Orbán dice ignorará la sentencia del TJUE contra Hungría sobre la ley anti LGTBI

Infobae

Vox admite que la prórroga de alquileres que rechazó en el Congreso beneficiaba "puntualmente" a inquilinos

Vox admite que la prórroga de alquileres que rechazó en el Congreso beneficiaba "puntualmente" a inquilinos

Ucrania denucia dos muertos y siete heridos en un ataque ruso contra un minibús en Jersón

Ucrania denucia dos muertos y siete heridos en un ataque ruso contra un minibús en Jersón