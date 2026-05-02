Rusia ataca un minibús en el sur de Ucrania y mata a dos personas

Berlín, 2 may (EFE).- Rusia atacó este sábado con un dron un minibús de transporte público en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, y mató a dos personas, según el Ayuntamiento de la urbe.

De acuerdo con esta fuente y la Administración Militar Regional de Jersón, el ataque se produjo a primera hora de la mañana contra el microbús en el distrito de Dnipróvskí.

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Un empleado de luna de las empresas municipales del Ayuntamiento de Jersón y una mujer fallecieron en el lugar.

Además, otros siete pasajeros resultaron heridos, cuatro de ellos son trabajadores municipales. EFE

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