BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 5 de marzo

Apertura en positivo para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión del jueves 5 de marzo con ascensos del 0,46%, hasta los 79.482,63 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con fechas pasadas, el selectivo pone freno a cuatro jornadas consecutivas con tendencia negativa.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra una bajada 3,4%; sin embargo desde hace un año acumula aún un incremento del 6,92%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 7,32% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 0,46% por encima de su cotización mínima del año en curso (79.116,19 puntos).