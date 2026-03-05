Noticias

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 5 de marzo

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión del jueves 5 de marzo con ascensos del 0,46%, hasta los 79.482,63 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con fechas pasadas, el selectivo pone freno a cuatro jornadas consecutivas con tendencia negativa.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra una bajada 3,4%; sin embargo desde hace un año acumula aún un incremento del 6,92%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 7,32% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 0,46% por encima de su cotización mínima del año en curso (79.116,19 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Clima: las temperaturas que predominarán este 5 de marzo en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 5 de marzo

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Lotería Powerball: números ganadores del 4 de marzo de 2026

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Lotería Powerball: números ganadores del

Conoce el clima de este día en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este