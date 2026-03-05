ATX inicia sesión a la baja este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el ATX, que empieza la jornada financiera del jueves 5 de marzo con leves caídas del 0,24%, hasta los 5.502,57 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un incremento del 3,55%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX marca una disminución 4,53% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún una subida del 27,08%. El ATX se sitúa un 5,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 2,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.351,75 puntos).