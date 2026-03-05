Noticias

ATX inicia sesión a la baja este 5 de marzo

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el ATX, que empieza la jornada financiera del jueves 5 de marzo con leves caídas del 0,24%, hasta los 5.502,57 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un incremento del 3,55%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX marca una disminución 4,53% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún una subida del 27,08%. El ATX se sitúa un 5,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 2,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

