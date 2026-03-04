Peso mexicano se recupera frente al dólar pese a conflicto en Medio Oriente: cotización de apertura del miércoles 4 de marzo

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 4 de marzo del 2026. (Reuters/Edgard Garrido/Archivo)

El inicio de la jornada de este miércoles 4 de marzo del 2026 muestra al dólar estadounidense cotizándose en 17,60 pesos mexicanos en promedio, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Este valor representa una caída del 0,58% frente a los 17,71 pesos del cierre anterior, tras una serie de movimientos volátiles que han impedido establecer una tendencia clara.

Durante la última semana, la moneda estadounidense acumula un incremento de 2,28% frente al peso mexicano. No obstante, en términos interanuales, el saldo sigue siendo negativo, con una baja del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el Grupo Financiero Monex, el peso mexicano se encuentra bajo presión, situándose en el quinto lugar entre las monedas emergentes con más pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio USD/MXN avanza impulsado por el aumento en la demanda de dólares, en paralelo al escalamiento de las tensiones en Medio Oriente y su impacto en la economía global y la inflación.

Ayer, el presidente Donald Trump declaró estar dispuesto a extender la ofensiva militar en la región por más de cuatro semanas, un comentario que ha elevado las expectativas de mayores presiones sobre los precios de los energéticos.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.