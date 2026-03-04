Noticias

Taiwan Weighted pierde 4,45% en la apertura de operaciones este 4 de marzo

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión del miércoles 4 de marzo con fuertes descensos del 4,45%, hasta los 33.533,43 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el índice encadena dos sesiones sucesivas de números negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el Taiwan Weighted registra una disminución del 0,71%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 14,25% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

