¿No sabes que ver? Ranking de las producciones más vistas de Netflix en Colombia

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, Netflix reveló su top 10 con las películas más populares en Colombia al corte de este martes 3 de marzo. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más reproducidas de Netflix Colombia

1. Jerarquía (하이라키)

En esta deliciosamente escandalosa serie de misterio adolescente, un nuevo alumno becado navega las traicioneras aguas de la alta sociedad para llevar a cabo una misión secreta.

2. El Paseo 8 (The Trip 8)

La película dirigida por Felipe Martínez apuesta por una comedia romántica con mayor profundidad dramática y proyección internacional - crédito Netflix

Tras conocerse en París, Rosa y Pierre, su novio francés, decidieron viajar a Colombia con la esperanza de celebrar su boda y pasar su luna de miel. Pero los planes cambian tras la presentación de los suegros, quienes, impulsados ​​por un secreto impactante, deciden frenar el feliz matrimonio a toda costa. Entre situaciones absurdas y un perro que, al parecer, es el único cuerdo del viaje, la tan esperada luna de miel acabará convirtiéndose en una auténtica luna de miel infernal.

3. Accused

"Accused" se mete en el ranking de las producciones más populares del momento. (Netflix)

Serie antológica sobre crímenes que examina algunos de los problemas sociales más relevantes de nuestro tiempo, refractados a través del prisma de personas corrientes atrapadas en circunstancias extraordinarias.

4. Cortafuego

Mientras su familia recoge la casa de verano, Lide desaparece en el bosque justo cuando estalla un incendio forestal y su madre inicia una carrera contrarreloj para encontrarla.(Netflix)

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

5. The Orphans

"The Orphans" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Netflix)

Gab y Driss, amigos de la infancia que llevaban una mala relación desde que dejaron el orfanato, ahora tienen vidas opuestas: uno es policía de la IGPN, el otro, intermediario de matones. Cuando su primer amor muere en un accidente sospechoso, su hija de 17 años, Leila, toma el arma de Gab y se lanza tras la pista de una poderosa organización dispuesta a todo para encubrir el caso. Obligados a colaborar, los huérfanos deben detenerla antes de que cruce una línea de la que no podrá regresar...

6. The World Will Tremble

"La resistencia invisible" logra meterse entre las películas más populares de la semana. (Prime Video)

La increíble y nunca contada historia real de cómo un grupo de prisioneros intenta un escape aparentemente imposible del primer campo de exterminio nazi para proporcionar el primer relato de un testigo ocular del Holocausto.

7. Catwoman: Hunted

Catwoman Gatúbela Halle Berry (Warner Bros.)

El intento de Catwoman de robar una joya invaluable la pone directamente en la mira de un poderoso consorcio de villanos y de la siempre ingeniosa Interpol, sin mencionar a Batwoman.

8. Alguien tiene que ceder

Harry Sanborn (Jack Nicholson) es un solterón recalcitrante que sólo sale con mujeres mucho más jóvenes que él. Él y Marin (Amanda Peet), su última conquista, han planeado un romántico fin de semana en la casa de la playa de la madre de ella. Cuando Harry sufre un infarto, la madre de Marin, Erica Barrry (Diane Keaton), una famosa escritora divorciada, acepta a regañadientes cuidarlo hasta que se reponga.

La sorpresa de Harry es grande cuando se da cuenta de que se siente atraído por ella, que, a su vez, gracias a Harry, descubre de nuevo el amor. Pero a Erica también la corteja un joven y encantador médico. Una vez recuperado, Harry vuelve a su casa y a sus viejos hábitos. Sin embargo, la relación con Erica ha alterado su vida y sus sentimientos.

9. Súper Mario Bros: La película

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi.

Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

10. Ruth y Alex (5 Flights Up)

Ruth y Alex (5 Flights Up) | Netflix

Una pareja que lleva mucho tiempo casada y ha pasado toda su vida junta en el mismo apartamento de Nueva York se ve abrumada por problemas personales y relacionados con bienes raíces cuando planean mudarse.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.