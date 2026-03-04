Noticias

Euro Stoxx 50 gana 1,74% al cierre de la jornada de este 4 de marzo

Cierre de operaciones EuroStoxx 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el EuroStoxx 50, que cerró la sesión del miércoles 4 de marzo con fuertes incrementos del 1,74%, hasta los 5.872,40 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 5.888,21 puntos y un mínimo de 5.772,25 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,97%.

Con respecto a los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra una disminución 4,87%; aunque desde hace un año aún acumula una subida del 9,01%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 4,87% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,74% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.771,73 puntos).

