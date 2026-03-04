Euro Stoxx 50 gana 1,74% al cierre de la jornada de este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el EuroStoxx 50, que cerró la sesión del miércoles 4 de marzo con fuertes incrementos del 1,74%, hasta los 5.872,40 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 5.888,21 puntos y un mínimo de 5.772,25 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,97%.

Con respecto a los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra una disminución 4,87%; aunque desde hace un año aún acumula una subida del 9,01%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 4,87% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,74% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.771,73 puntos).