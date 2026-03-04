BSE Sensex 30 cerró la jornada con pérdidas del 1,4% este 4 de marzo

Sesión negativa para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con grandes descensos del 1,4%, hasta los 79.116,19 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 79.527,41 puntos y un volumen mínimo de 78.443,20 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,36%.
Con respecto a la última semana, el BSE Sensex 30 anota una bajada 3,78%; por el contrario en términos interanuales aún conserva un incremento del 7,3%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 7,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)