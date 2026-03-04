Noticias

BSE Sensex 30 cerró la jornada con pérdidas del 1,4% este 4 de marzo

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión negativa para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con grandes descensos del 1,4%, hasta los 79.116,19 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 79.527,41 puntos y un volumen mínimo de 78.443,20 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,36%.

Con respecto a la última semana, el BSE Sensex 30 anota una bajada 3,78%; por el contrario en términos interanuales aún conserva un incremento del 7,3%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 7,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)

