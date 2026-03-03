La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con grandes descensos del 1,29%, hasta los 80.238,85 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 80.632,55 puntos y un volumen mínimo de 78.543,73 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,59%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 registra una bajada 3,67%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 9,93%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 6,44% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos)