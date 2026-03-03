Noticias

La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 2 de marzo

Cierre de sesión BSE Sensex 30: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con grandes descensos del 1,29%, hasta los 80.238,85 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 80.632,55 puntos y un volumen mínimo de 78.543,73 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,59%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 registra una bajada 3,67%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 9,93%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 6,44% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos)

