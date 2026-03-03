Euro Stoxx 50 va a la baja durante apertura del mercado este 3 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada del martes 3 de marzo con grandes descensos del 1,78%, hasta los 5.885,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días anteriores, el selectivo encadena cuatro jornadas consecutivas cayendo.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el EuroStoxx 50 anota una bajada 3,78% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún conserva un ascenso del 7,62%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 4,67% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 0,6% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).