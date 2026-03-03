Noticias

Euro Stoxx 50 va a la baja durante apertura del mercado este 3 de marzo

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día en negativo para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada del martes 3 de marzo con grandes descensos del 1,78%, hasta los 5.885,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días anteriores, el selectivo encadena cuatro jornadas consecutivas cayendo.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el EuroStoxx 50 anota una bajada 3,78% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún conserva un ascenso del 7,62%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 4,67% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 0,6% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).

