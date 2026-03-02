Euro Stoxx 50 va a la baja durante apertura del mercado este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el EuroStoxx 50, que inaugura rueda bursátil del lunes 2 de marzo con grandes descensos del 2,44%, hasta los 5.988,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil encadena tres sesiones consecutivas en rojo.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula un descenso 2,05%; pero en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 8,48%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,99% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 2,37% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).