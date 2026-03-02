Noticias

Euro Stoxx 50 va a la baja durante apertura del mercado este 2 de marzo

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el EuroStoxx 50, que inaugura rueda bursátil del lunes 2 de marzo con grandes descensos del 2,44%, hasta los 5.988,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil encadena tres sesiones consecutivas en rojo.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula un descenso 2,05%; pero en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 8,48%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,99% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 2,37% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).

