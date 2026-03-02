Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 2 de marzo en Rosario

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Lloverá este día? Informate con
el pronóstico del clima

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 2 de marzo, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Rosario.

El clima para este lunes en Rosario alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 9.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 6%, durante el día; y del 100%, con una nubosidad del 82%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 37 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
Rosario

¿Cómo es el clima en Rosario?

Rosario tiene un clima muy peculiar con veranos despejados, calurosos y húmedos. Sus inviernos suelen ser cortos, parcialmente nublados y fríos. A lo largo del año las temperaturas varían entre los 6 °C a 31 °C, pero en raras ocasiones suelen registrar niveles bajo cero o arriba de los 35 grados. Su precipitación estimada es de 1081 mm al año.

Para quienes tienen pensada una visita, los meses más templados son diciembre, enero y febrero.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

