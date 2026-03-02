Apple Uruguay: las 10 canciones más populares de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) de Lluvia para Dormir es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

Lo más nuevo de Omar Courtz y Ñengo Flow, FOREVER TU GANTEL, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

MIA (feat. Drake)de Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 3. Ayer se encontraba en el sitio número 5, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

4. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

El sencillo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto lugar, lo que apunta a que va de salida.

5. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

El sencillo más reciente de Ryan Castro, Kapo y Gangsta ya se vislumbra como un nuevo clásico. LA VILLA entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

7. DÁKITI

Bad Bunny y JHAYCO

DÁKITI de Bad Bunny y JHAYCO sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 12 en el que se encontraba ayer.

8. Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian)

Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin

Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian) de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

9. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada VOY A LLeVARTE PA PR, debute en la novena posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

VeLDÁ de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V va en descenso: ya llega al décimo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 8.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.