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Chile: se percibe sismo de magnitud 4.0 en Ollagüe

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante estar preparado ante cualquier movimiento telúrico

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El sismo se registró en la ciudad de Ollagüe (Infobae)
El sismo se registró en la ciudad de Ollagüe (Infobae)

Un temblor de 4.0 de magnitud y con una profundidad de 125.0 kilómetros alertó a los pobladores de la ciudad chilena de Ollagüe.

La actividad sísmica tuvo como epicentro la coordenadas -68.485 grados de longitud y -21.572 grados de latitud, es decir a 45.0 kilómetros al Suroeste de dicha localidad, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN).

La información actualizada del CNS señala que el sismo empezó a las 22:08 horas (hora local) de este viernes 17 de abril.

Recuerda que ante cualquier terremoto sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un terremoto, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular únicamente en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un sismo puede ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y ubícate en un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no utilices los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

El Anillo de Fuego: qué es y dónde se localiza

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la "Placa de Nazca" y la "Placa Sudamericana", en la llamada zona de subdicción.

Además, el país está ubicado en la zona conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta zona concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, sin mencionar que es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los movimientos telúricos más fuertes del planeta.

Unicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes.

Anillo de Fuego del Pacífico alcanza toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que han producido erupciones importantes con enormes daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

Cada vez que ocurre un sismo o erupción importante en esta región, surge el miedo de que el Cinturón de Fuego del Pacifico se "active" provocando más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada temblor o actividad volcánica son en su mayoría indepedientes entre sí, es decir, no tienen relación directa.

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