La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 27 de febrero

Sesión bajista para el BSE Sensex 30, que acabó rueda bursátil del viernes 27 de febrero con grandes descensos del 1,17%, hasta los 81.287,19 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 82.246,17 puntos y un volumen mínimo de 81.159,15 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,32%.

En la última semana, el BSE Sensex 30 marca un descenso 1,84%; sin embargo en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 11,22%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 5,22% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,7% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).