La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 27 de febrero

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión bajista para el BSE Sensex 30, que acabó rueda bursátil del viernes 27 de febrero con grandes descensos del 1,17%, hasta los 81.287,19 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 82.246,17 puntos y un volumen mínimo de 81.159,15 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,32%.

En la última semana, el BSE Sensex 30 marca un descenso 1,84%; sin embargo en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 11,22%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 5,22% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,7% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).

