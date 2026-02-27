Estos son los sencillos que están de moda hoy en Spotify Estados Unidos

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Stateside Zara Larsson (w Zara Larsson)

PinkPantheress

«Stateside Zara Larsson (w Zara Larsson)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el primer puesto, con 1.576.422 reproducciones.

2. DtMF

Bad Bunny

Un número tan favorable como 1.436.829 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el segundo lugar.

3. Choosin' Texas

Ella Langley

El tema, interpretado por Ella Langley, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.291.294 reproducciones.

4. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need» de Olivia Dean se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.181.626 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la cuarta posición.

5. E85

Don Toliver

«E85» de Don Toliver es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.051.608 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

«Tití Me Preguntó» se ubica en el sexto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.012.204, lo que marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

7. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

«So Easy (To Fall In Love)» de Olivia Dean va en descenso: ya llega al séptimo lugar. Sus 1.000.927 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Tras acumular 999.201 reproducciones, «BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se mantiene en octavo lugar.

9. NUEVAYoL

Bad Bunny

«NUEVAYoL» de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 937.049 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. End of Beginning

Djo

«End of Beginning» de Djo se vende como pan caliente. Ya lleva 926.532 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.