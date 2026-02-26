Euro rompió la calma: tuvo fuerte salto frente al peso y encendió las alertas en el mercado cambiario, así cerró el 26 de febrero

El euro acumula un aumento del 3,52% en la última semana, aunque registra una caída interanual del 5,72% frente al peso colombiano - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 26 de febrero de 2026 en un promedio de $4.419,46, lo que representó una subida de 48,55 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de +1,11%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.448,4 y un mínimo de $4.356,23, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

El Banco Central Europeo reportó pérdidas de €1.300 millones en 2025 y redujo reservas en dólares, aumentando su exposición al yen japonés

En la última semana, el euro anota un incremento 3,52%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún una disminución del 5,72%.

Comparando este dato con el de jornadas anteriores, existen fluctuaciones notables en el valor de este activo. La cifra de la volatilidad fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, así que está presentando un comportamiento más inestable.

Análisis de mercado

La trayectoria del Euro se desenvuelve en un entorno de desaceleración anímica más que de deterioro abrupto. El Indicador de Sentimiento Económico cayó a 98,3 en febrero, reflejando contracción en manufactura y una expansión modesta en servicios, mientras el consumo permanece en terreno negativo. Este patrón sugiere una economía que evita la recesión técnica, pero sin catalizadores claros de aceleración. A ello se suma la presión externa derivada de eventuales aranceles estadounidenses del 10%, que podrían trasladarse a precios finales y tensionar la convergencia inflacionaria prevista hacia el 2% en el mediano plazo.

Desde el frente institucional, el Banco Central Europeo reportó pérdidas por €1.300 millones en 2025 y ajustó la composición de reservas, reduciendo la ponderación del dólar y elevando la exposición al yen. Aunque el impacto contable no compromete su operatividad, sí revela los costos acumulados de años de intervenciones expansivas. En términos cambiarios, el euro enfrenta un delicado equilibrio: por un lado, la estabilidad de tasas en Estados Unidos limita diferenciales adicionales; por otro, la fragilidad del sentimiento industrial europeo restringe apuestas alcistas sostenidas.

Colombia enfrenta presión cambiaria por deterioro fiscal, altos costos de financiamiento y nuevas regulaciones, aumentando la prima de riesgo sobre el peso

En Estados Unidos, las señales macroeconómicas son mixtas. El riesgo de inflación importada aumenta ante la posibilidad de elevar aranceles del 10% al 15%, especialmente en bienes intermedios vinculados a infraestructura tecnológica. Aunque grandes corporaciones mantienen ingresos robustos, las proyecciones fiscales hacia 2027 son menos alentadoras. La Reserva Federal conserva una postura de tasas estables, mientras las tensiones geopolíticas con Irán añaden prima de riesgo energética. Este marco condiciona indirectamente al euro, que podría beneficiarse de episodios de diversificación global, pero también sufrir si se consolida un sesgo proteccionista más amplio.

En Asia, el yuan offshore se apreció hasta 6,83 por dólar frente a una fijación oficial más depreciada, evidenciando volatilidad administrada. La discusión sobre minerales críticos y cadenas estratégicas redefine la integración comercial. Japón, en contraste, evalúa elevar su tasa de referencia desde 0,75% hasta 1,0%, con indicadores adelantados sólidos pero un índice coincidente debilitado por presiones externas. Este giro restrictivo del Banco de Japón introduce un nuevo componente en la dinámica global de rendimientos, con potencial impacto en flujos hacia Europa.

La política de tasas estables en Estados Unidos y tensiones geopolíticas impactan indirectamente al euro y al peso colombiano por la vía de la inflación y riesgo energético

En América Latina, la atención recae con mayor intensidad sobre el Peso colombiano. Colombia enfrenta una combinación compleja de deterioro fiscal y cambios regulatorios acelerados bajo decretos de emergencia económica. La deuda pública alcanza 65% del PIB, con un servicio proyectado de $130 billones y rendimientos de TES alrededor del 13%, encareciendo significativamente el financiamiento soberano. La imposición de gravámenes temporales al patrimonio con tarifas de hasta 2% para el sector energético busca recaudar $8,3 billones, pero incrementa la percepción de riesgo jurídico, especialmente ante disposiciones de expropiación administrativa expedita.

Aunque el crecimiento de 2,6% en 2025 muestra resiliencia, el país registra uno de los mayores aumentos en costos financieros dentro de la Ocde. Este contexto presiona al peso colombiano por dos canales, mayor prima de riesgo soberano y salida potencial de capitales ante incertidumbre regulatoria. A diferencia del euro, cuya vulnerabilidad proviene principalmente de la debilidad cíclica y del comercio exterior, el peso enfrenta desafíos estructurales asociados a sostenibilidad fiscal y credibilidad institucional.