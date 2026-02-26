Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify España hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. NI BORRACHO

Quevedo

El tema de Quevedo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 445.207 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. FOREVER TU GANTEL (w Ñengo Flow)

Omar Courtz

«FOREVER TU GANTEL (w Ñengo Flow)», interpretado por Omar Courtz, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 364.655 reproducciones.

3. WO OH OH (w ROA)

Omar Courtz

Tras acumular 289.895 reproducciones, «WO OH OH (w ROA)» de Omar Courtz se mantiene en tercer lugar.

4. $UELTA GATITA $UELTA (w Dei V, Clarent)

Omar Courtz

«$UELTA GATITA $UELTA (w Dei V, Clarent)» de Omar Courtz se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 277.149 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la cuarta posición.

5. Dardos (w Prince Royce)

Romeo Santos

Tras acumular 269.102 reproducciones, «Dardos (w Prince Royce)» de Romeo Santos se mantiene en quinto lugar.

6. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición, con 256.844 reproducciones.

7. SUPERESTRELLA

Aitana

«SUPERESTRELLA» de Aitana se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 251.729 reproducciones.

8. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 230.368 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. NUEVAYoL

Bad Bunny

«NUEVAYoL», interpretado por Bad Bunny, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 225.346 reproducciones.

10. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

«La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 217.414 reproducciones, motivo por el cual sigue en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.