Precio del dólar en Colombia: elecciones de 2026 hacen que se empiece a poner caro, así cerró el 26 de febrero

El dólar registró una cotización máxima de $3.830,00 en la jornada del 26 de febrero - crédito Pablo Lasansky

El dólar estadounidense cerró la jornada del 26 de febrero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.745,85, lo que representó una subida de $42,16 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.703,69. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.389 millones en 1.689 transacciones, con un precio de apertura de $3.712,00, un mínimo de $3.705,00 y un máximo de $3.830,00.

Si bien el avance global del dólar pudo impulsar el tipo de cambio peso–dólar, la mayor parte de la depreciación respondió a factores locales. Por un lado, Ecuador endureció las medidas arancelarias aplicadas a Colombia y anunció un incremento de la tarifa a las importaciones colombianas del 30% al 50% a partir del 1° de marzo.

Por otra parte, las encuestas presidenciales más recientes mostraron un aumento en la intención de voto a favor de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico (37,1%). El cambio, de acuerdo con un análisis de Bancolombia, redujo el impulso del trade político y propició un repricing de la tasa de cambio, en línea con la desvalorización reciente de otros activos colombianos, incluidos los títulos de deuda pública (TES).

Encuesta Invamer reveló que Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, lidera la intención de votos para las elecciones de 2026 - crédito Encuesta Invamer

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2025 y a inicios de 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.700. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 26 de febrero de 2026 fue de $3.601,11, mientras que el de venta resultó de $3.700,56.

Lo hacen de la siguiente manera:

El Cóndor: compra: $3.570. Venta:$3.670.

Smart Exchange: compra: $3.640,00. Venta:$3.675.

Latin Cambios: compra:$3.620. Venta:$3.680.

Cambios Vancouver: compra:$3.620. Venta:$3.690.

Cambios y Divisas Chipichape: compra:$3.580. Venta:$3.700.

Cambios Kapital: compra:$3.620. Venta:$3.700.

Money Max: compra:$3.560. Venta:$3.710.

Nutifinanzas: compra: $3.580. Venta:$3.730.

Alliance Trade: compra: $3.620. Venta:$3.750.

El dólar en Colombia lleva varios meses por debajo de los $3.700 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.560 para compra y en $3.680 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra:$3.600. Venta:$3.700.

Medellín: compra:$3.510. Venta:$3.660.

Cali: compra:$3.580. Venta:$3.700.

Cartagena: compra: $3.750. Venta:$3.980.

Cúcuta: compra:$3.600. Venta:$3.640.

Pereira: compra:$3.730. Venta:$3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambio se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediarios, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se transan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.