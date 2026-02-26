Noticias

Apertura del índice BSE Sensex 30 este 26 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de operaciones sin cambios para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada en los mercados del jueves 26 de febrero con una variación del 0,05%, hasta los 82.318,99 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice encadena dos fechas seguidas en dígitos positivos.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca un descenso 0,22%; por el contrario desde hace un año aún conserva un ascenso del 12,46%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 1,98% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

