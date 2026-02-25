Noticias

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,27% al cierre de este 25 de febrero

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión de alzas para el índice mexicano, que cerró la jornada financiera del miércoles 25 de febrero con leves incrementos del 0,27%, hasta los 71.122,83 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 71.358,67 puntos y la cifra mínima de 70.626,60 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,03%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca un incremento del 0,34%. El índice mexicano se sitúa un 0,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 10,88% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).

