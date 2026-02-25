El principal indicador de la BMV registró alza de 0,27% al cierre de este 25 de febrero

Sesión de alzas para el índice mexicano, que cerró la jornada financiera del miércoles 25 de febrero con leves incrementos del 0,27%, hasta los 71.122,83 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 71.358,67 puntos y la cifra mínima de 70.626,60 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,03%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca un incremento del 0,34%. El índice mexicano se sitúa un 0,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 10,88% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).