Cotización del ATX: el principal índice de Austria gana terreno al cierre de operaciones este 25 de febrero

Positiva sesión para el ATX, que acabó la jornada del miércoles 25 de febrero con ascensos del 1,01%, hasta los 5.766,12 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 5.771,43 puntos y un volumen mínimo de 5.714,04 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.
Con respecto a los últimos siete días, el ATX anota una bajada 0,94%; por el contrario desde hace un año aún conserva un incremento del 36,32%. El ATX se sitúa un 0,94% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 7,74% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).