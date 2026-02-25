Cierre de la bolsa de valores de la India este 25 de febrero

Sesión sin cambios para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada del miércoles 25 de febrero con una variación del 0,06%, hasta los 82.276,07 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 82.957,91 puntos y la cifra mínima de 82.132,63 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un descenso 1,74%; por contra en términos interanuales todavía mantiene una subida del 10,27%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 1,92% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).