Top 10: series y películas más vistas en Disney+ México para engancharse este fin de semana

Predator: Badlands presenta un nuevo tráiler.

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ México

Predator: Badlands forma parte de la expansión moderna de la saga tras el éxito de Prey. (Disney)

1. Depredador: Tierras Salvajes (Predator: Badlands)

Un joven Predator rechazado por su clan encuentra un aliado inesperado en Thia y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

2. Hoppers | A Special Look

(L-R) Mabel and Loaf in Pixar's HOPPERS. Photo courtesy of Pixar. © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Un vistazo especial a la nueva película de Pixar “Hoppers”, una película de animación por computadora dentro del género de comedia, realizada por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios, con distribución a cargo de Walt Disney Studios Motion Pictures.

3. Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Love Story)

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

Miniserie. 9 episodios. Serie que narra la relación entre Carolyn Bessette y John John Kennedy, pareja que tras un breve noviazgo contrajo matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas del finales del siglo XX. Fue una historia de amor que capturó la atención de toda una nación: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly), hijo del legendario presidente JFK, era el cabeza visible de la familia más parecida a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, pasó de niño a ser el soltero más deseado y fenómeno mediático.

4. La princesa y el sapo

La princesa y el sapo | tráiler oficial

Tiana, una muchacha de origen humilde que vive en Nueva Orleans, trabaja como camarera y cocinera para conseguir realizar el sueño que compartió con su padre, conseguir abrir su propio restaurante. Pero todo cambia cuando el Príncipe Naveen, heredero de la corona de Maldonia, llega a la ciudad. En su camino se cruza el Doctor Facilier, un brujo vudú que engaña al príncipe y lo convierte en una rana. Atrapado en su nueva forma, Naveen intentará romper el encantamiento utilizando la forma clásica de los cuentos, es decir, con el beso de una princesa. Convence a Tiana para que le bese pero, las cosas no son tan sencillas.

5. Río

(Blue, el último espécimen de su especie se adentra en una increíble aventura con Perla, una guacamaya hembra) Crédito: (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie. Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia

6. Predator: La presa

Es la séptima entrega de la franquicia Predator y una precuela de las primeras seis películas .

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

7. El diablo viste a la moda

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista ‘Runway’ es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

8. Ella McCay

Ella McCay - Tráiler

Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su estado, ocupando el puesto de su mentor.

9. Bichos, una aventura en miniatura (A Bug’s Life)

"Bichos: una aventura en miniatura" (Créditos: Disney+)

Un grupo de saltamontes liderados por el malvado Hopper y su estúpido hermano Molt asedian la colonia de hormigas todos los veranos para hacerse con la comida almacenada para pasar el invierno. Flik, una hormiga cansada de seguir las reglas del grupo, decide abandonar la colonia en busca de un grupo de mercenarios que los defiendan. Por equivocación, Flik reclutará a una pandilla de artistas de circo.

10. Valiente

"Valiente" se mete en el top de las producciones más vistas del momento. (Disney+)

Mérida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra: el gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía.

Disney+ y el Streaming

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Twitter/APowerfulFist)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.