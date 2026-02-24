Las 25 mejores películas en Google TV México para ver hoy: Estrenos y éxitos de febrero 2026

'Five Nights at Freddy's 2'. (Universal Pictures)

Ranking de películas más populares en Google en México

1. Five Nights at Freddy’s 2

Un año después de la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza, las historias sobre lo ocurrido allí se han convertido en una leyenda local extravagante, inspirando el primer Fazfest del pueblo. Con la verdad oculta, Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadenando una serie de eventos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y desatarán un horror oculto durante décadas.

2. Drácula

La historia del príncipe Vladimir del siglo XV, quien maldice a Dios tras la muerte de su amada esposa y se convierte en vampiro. Más tarde, en el Londres del siglo XIX, descubre a la doble de su esposa y se condena a sí mismo persiguiéndola.

3. Jurassic World: Renace (Jurassic World Rebirth)

Jurassic World Renace tráiler

Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas, es contratada para dirigir a un equipo de especialistas cuya misión es conseguir fabricar un medicamento hecho de ADN de tres criaturas más grandes para la raza humana.

4. The Ugly Stepsister

En un reino de cuento de hadas donde la belleza es un asunto brutal, Elvira lucha para competir con su increíblemente bella hermanastra, y hará lo que sea para llamar la atención del príncipe.

5. Los ilusionistas 3 (Now You See Me: Now You Don’t)

Los Cuatro Jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas en una extraordinaria aventura que contiene giros asombrosos, sorpresas alucinantes y trucos de magia nunca vistos en la gran pantalla.

6. F1

La leyenda de las carreras Sonny Hayes es persuadido a salir de su retiro para liderar un equipo de Fórmula 1 en dificultades (y ser mentor de un joven piloto prometedor) mientras busca una oportunidad más de alcanzar la gloria.

7. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

En una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha entrado en el mundo de Denji, y él enfrenta su batalla más mortal hasta el momento, impulsada por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

8. Teléfono negro 2 (Black Phone 2)

A sus 17 años, Finney Blake lucha por su vida tras su cautiverio. Sin embargo, su hermana Gwen empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sus sueños y visiones inquietantes qué los conduce a ambos en un campamento de invierno.

9. Spider-Man: Un nuevo universo

En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) construye el “Super Colisionador” trae a una versión alternativa de Peter Parker que tratará de enseñarle a Miles como ser un mejor Spider-Man. Pero no será el único Spider Man en entrar a este universo: 4 versiones alternas de Spider-Man aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de que toda la realidad se colapse.

10. Eternidad (Eternity)

En una otra vida donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasar la eternidad, Joan se enfrenta a la imposible elección entre el hombre con el que pasó su vida y su primer amor, que murió joven y ha esperado décadas para que ella llegara.

11. Wicked Parte II (Wicked: For Good)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

12. Memorias de un caracol (Memoir of a Snail)

Separada a la fuerza de su hermano gemelo cuando quedan huérfanos, una melancólica inadaptada aprende a encontrar la confianza en sí misma en medio del desorden de las desgracias y la vida cotidiana.

13. Avatar: El camino del agua

Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta.

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

14. Coraline y la puerta secreta

Película de animación en la que se nos cuenta la historia de Coraline, una jovencita que descubre en su nueva casa una puerta secreta y decide abrirla. Al hacerlo, descubre una segunda versión de su vida, una vida paralela a la que ella tiene. A primera vista, la realidad paralela es curiosamente parecida a su vida de verdad, aunque mucho mejor.

Pero cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a tomar un cariz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre, Coraline deberá recurrir a su determinación y coraje, a la ayuda de los vecinos y a un gato negro con el don del habla para salvar a sus auténticos padres, a unos niños fantasmas y regresar a casa.

15. El conjuro 4: Los últimos ritos (The Conjuring: Last Rites)

Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse.

16. Cómo entrenar a tu dragón

Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes y basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. El mundo de Hipo se trastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus compañeros vikingos, a ver el mundo desde un punto de vista totalmente diferente.

17. Bugonia

Teddy, un joven paranoico y desamparado, es un entusiasta apicultor. Cree que extraterrestres de Andrómeda se han propuesto destruir el mundo natural que lo rodea. Junto con su obediente primo Don, secuestran a Michelle, una poderosa ejecutiva farmacéutica, para evitar un desastre total.

18. Flow

En un mundo al borde del colapso, un gato solitario pierde su hogar por una inundación y encuentra refugio en un barco con otras especies. Juntos, deberán superar diferencias y desafíos mientras navegan por un misterioso paisaje sumergido.

19. Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar.. Adaptación modernizada de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

20. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

21. Five Nights at Freddy’s

Un guardia de seguridad con problemas comienza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar.

22. Robot salvaje (The Wild Robot)

Esta aventura épica cuenta la historia de una robot, Rozzum 7-1-3-4, “Roz” para abreviar, que naufraga en una isla inhabitada y debe aprender a adaptarse a los entornos rigurosos construyendo relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de una cría de ganso huérfana.

23. Good Boy: Confía en su instinto

Un hombre que afirma venir del futuro llega a un pequeño restaurante en Los Ángeles. Su misión: reclutar a los humanos descontentos para que, en el transcurso de una noche, formen parte de una misión global: detener a una inteligencia artificial que se ha vuelto rebelde y amenaza la supervivencia del mundo.

24. El lobo de Wall Street

Película basada en hechos reales del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort. A mediados de los años 80, Belfort era un joven honrado que perseguía el sueño americano, pero pronto en la agencia de valores aprendió que lo más importante no era hacer ganar a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar una buena comisión. Su enorme éxito y fortuna le valió el mote de “El lobo de Wall Street”. Dinero. Poder. Mujeres. Drogas. Las tentaciones abundaban y el temor a la ley era irrelevante. Jordan y su manada de lobos consideraban que la discreción era una cualidad anticuada; nunca se conformaban con lo que tenían.

25. Pecadores (Sinners)

Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida.

Qué se puede ver en Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (REUTERS/Thomas Peter)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.