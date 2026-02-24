Noticias

BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 23 de febrero

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el BIST 100, que empieza la sesión de mercado del lunes 23 de febrero con ascensos del 0,92%, hasta los 14.061,71 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, el índice bursátil suma dos jornadas sucesivas de subida.

Con respecto a la última semana, el BIST 100 acumula una bajada 1,94%; pese a ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 46,86%. El BIST 100 se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 24,87% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Córdoba este 24 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima: las temperaturas

KOSPI subió un 2,11% en el mercado surcoreano tras el cierre de la jornada este 24 de febrero

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

KOSPI subió un 2,11% en

Clima en Mendoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Mendoza: conoce el

Las últimas previsiones para Rosario: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Rosario:

Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son