BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 23 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el BIST 100, que empieza la sesión de mercado del lunes 23 de febrero con ascensos del 0,92%, hasta los 14.061,71 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, el índice bursátil suma dos jornadas sucesivas de subida.

Con respecto a la última semana, el BIST 100 acumula una bajada 1,94%; pese a ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 46,86%. El BIST 100 se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 24,87% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).