Apertura del OMX Stockholm 30 este 24 de febrero

Apertura de sesión sin cambios para el OMXS 30, que inaugura la jornada en los mercados del martes 24 de febrero con una variación del 0,07%, hasta los 3.168,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice invierte el resultado de la jornada previa, cuando cerró con una disminución del 0,71%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.
En los últimos siete días, el OMXS 30 acumula un incremento 1,24% y en el último año aún acumula un ascenso del 16,92%. El OMXS 30 se sitúa un 0,37% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.180,46 puntos) y un 9,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.881,19 puntos).