Ranking Apple en Ecuador: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Lo favorito de los escuchas

1. Vete

Bad Bunny

En primer lugar, continúa Vete de Bad Bunny.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Yonaguni

Bad Bunny

Yonaguni de Bad Bunny se mantiene en tercer lugar.

4. Efecto

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Efecto debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

Con una diferencia favorable de 1, FOREVER TU GANTEL de Omar Courtz y Ñengo Flow se sitúa hoy en el puesto 5 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

6. SI ESTÁS CON ALGUIEN

Omar Courtz

SI ESTÁS CON ALGUIEN no para de sonar en el streaming, tras ascender 6 puestos en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición.

7. EoO

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, EoO, entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

8. WO OH OH

Omar Courtz y ROA

El sencillo más reciente de Omar Courtz y ROA ya se vislumbra como un nuevo clásico. WO OH OH entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. ROSITA

Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO

ROSITA de Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO va en descenso: ya llega a la novena posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 4.

10. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.