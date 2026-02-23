Top 10 series Netflix México: ‘El arte de Sarah’ conquista el ranking de las más populares del momento

La historia sigue a Sarah Kim, una mujer dispuesta a vivir entre la élite del lujo, mientras un inspector intenta descubrir su verdadera identidad. Créditos: YouTube/Netflix Latinoamérica

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

Sra Kim logra entrar a los círculos de la élite gracias a su marca de lujo. (Captura de video)

1. El arte de Sarah (레이디 두아)

Un cadáver aparece en pleno centro. Una firma de lujo está en auge. Un inspector pone a prueba la historia cambiante de una mujer. ¿Qué ocurrió en realidad?

2. Los Bridgerton

El amor verdadero vale el riesgo. La temporada 4 de Bridgerton» regresa el 26 de febrero.

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

3. Niños de plomo (Ołowiane dzieci)

"Niños de plomo" aparece entre las series más vistas en la plataforma. (Netflix)

Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo y se juega la carrera y la vida para salvarlos.

4. El agente nocturno

"El agente nocturno" aparece entre las series más populares en la plataforma. (Netflix)

Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.

5. El Museo de la Inocencia (Masumiyet Müzesi)

En la Estambul de los años 70, el amor prohibido de un hombre por una dependienta se convierte en una espiral de obsesión y anhelo. Basada en la famosa novela de Orhan Pamuk.

6. La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model’ (Reality Check: Inside America’s Next Top Model)

La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model’, aparece entre lo más visto en la plataforma. (Netflix)

Modelos, jueces y figuras clave de America’s Next Top Model’, como Tyra Banks, analizan el controvertido legado del programa en esta reveladora serie documental.

7. WWE SmackDown!

El luchador mexicano agradeció el apoyo del público tras su primera aparición en WWE SmackDown. (Captura de pantalla)

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

8. Unfamiliar

Imágenes de 'Unfamiliar'. (Netflix)

Cuando el pasado alcanza a dos exespías, su mayor desafío no son las persecuciones en coche, los tiroteos ni las peleas: es decirse la verdad.

9. En el barro

Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez) y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos. (Netflix)

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.

10. Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Los relatos de las sobrevivientes avivan esta docuserie, que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos.(Netflix)

Los relatos de las sobrevivientes avivan esta docuserie, que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.