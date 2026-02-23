Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Las canciones favoritas del momento

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Tito Double P. Quizás por esto es que dopamina debuta en el ranking directamente en el primer lugar.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada BAILE INoLVIDABLE, debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

7-3 de Peso Pluma y Tito Double P es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. TU SANCHO

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, TU SANCHO, entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. Vete

Bad Bunny

En quinto lugar, continúa Vete de Bad Bunny.

6. daño

Peso Pluma y Tito Double P

daño de Peso Pluma y Tito Double P se mantiene en sexto lugar.

7. 4x4

Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE

4x4 se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

8. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la octava posición.

9. DROGA LETAL

Junior H, Gael Valenzuela y Peso Pluma

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Junior H, Gael Valenzuela y Peso Pluma sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.