Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. CHÉVERE (premium_remix)

ARIA VEGA y Ryan Castro

CHÉVERE (premium_remix) de ARIA VEGA y Ryan Castro se mantiene en primer lugar.

2. Vete

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Vete, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

El sencillo más reciente de Omar Courtz y Ñengo Flow ya se vislumbra como un nuevo clásico. FOREVER TU GANTEL entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. WO OH OH

Omar Courtz y ROA

WO OH OH se ubica en la cuarta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Omar Courtz y ROA.

5. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

6. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ryan Castro, Kapo y Gangsta. Quizás por esto es que LA VILLA debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. Yonaguni

Bad Bunny

Yonaguni de Bad Bunny se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 5.

8. Idilio

Willie Colón

Idilio, interpretado por Willie Colón, sigue en el octavo lugar de la lista.

9. SI ESTÁS CON ALGUIEN

Omar Courtz

Con una diferencia positiva de 4, SI ESTÁS CON ALGUIEN de Omar Courtz sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. POR SI MAÑANA NO ESTOY

Omar Courtz

Cosechar éxitos es sinónimo de Omar Courtz. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada POR SI MAÑANA NO ESTOY, debute en el décimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.