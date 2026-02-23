¿No sabes qué ver? Estas son las series mas populares en Netflix España hoy

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.
Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.
Estos son los títulos favoritos
1. Salvador
Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre, conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.
2. El agente nocturno
Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.
3. Los Bridgerton
Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.
4. En el barro
Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.
5. Unfamiliar
Cuando el pasado alcanza a dos exespías, su mayor desafío no son las persecuciones en coche, los tiroteos ni las peleas: es decirse la verdad.
6. Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico
Los relatos de las sobrevivientes avivan esta docuserie, que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos.
7. El abogado del Lincoln
Después de un accidente, el famoso abogado de Los Ángeles Mickey Haller vuelve a arrancar su carrera (y su coche de marca) cuando acepta un caso de asesinato.
8. Niños de plomo (Ołowiane dzieci)
Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo y se juega la carrera y la vida para salvarlos.
9. Él y ella (HIS & HERS)
Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.
10. La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model’ (Reality Check: Inside America’s Next Top Model)
Modelos, jueces y figuras clave de America’s Next Top Model’, como Tyra Banks, analizan el controvertido legado del programa en esta reveladora serie documental.
La revolución de Netflix
Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.
Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.