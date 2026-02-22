Noticias

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Houston este 22 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo 22 de febrero?, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Houston.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Houston es de 0% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 11% en el transcurso del día y del 7% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 17 grados y un mínimo de 6 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que registra altas temperaturas todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de precipitaciones.

Las temperaturas más altas se hacen presentes entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina.

En tanto, el mes con más lluvias regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en EEUUClima en HoustonClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en Huancayo: la predicción para este 22 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Huancayo: la predicción

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 22 de febrero

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Previsión del clima en Arequipa

Clima en Iquitos: cuál será la temperatura máxima y mínima este 22 de febrero

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Iquitos: cuál será

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Cuzco este 22 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Perú: temperatura y

Clima en Piura: el pronóstico para este 22 de febrero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: el pronóstico