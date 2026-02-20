Dólar: cotización de apertura hoy 20 de febrero en Guatemala

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 7,67 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,23% frente a la cotización de la jornada previa, que fue de 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,04%, de manera que en el último año todavía mantiene una subida del 2,01%.

En relación a fechas pasadas, suma dos sesiones consecutivas de números positivos. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento visiblemente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de modo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.