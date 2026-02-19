Glosario de tecnología: qué significa ¿Cómo puedes enviar enlaces para recibir pagos?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa ¿Cómo puedes enviar enlaces para recibir pagos?

Recibir pagos a distancia puede ser una tarea complicada, especialmente si no dispones de las herramientas adecuadas. Afortunadamente, existe una solución fácil y segura: un generador de enlaces de pago como el que te mostraremos en este artículo. Además, te enseñaremos cómo puedes generar enlaces de pago con WordPress y enviarlos a tus clientes en segundos, sin necesidad de compartir información confidencial ni rellenar complicados formularios.

En el mundo actual, cada vez son más las personas y empresas que dependen de los pagos a distancia para realizar transacciones comerciales. Sin embargo, a pesar de la creciente demanda de este tipo de pagos, muchas personas aún enfrentan desafíos al recibirlos.

Algunos de los problemas comunes incluyen la falta de herramientas adecuadas, la necesidad de compartir información confidencial, la complejidad de los formularios y procesos de pago, entre otros.

Estos problemas pueden ser frustrantes para los empresarios y trabajadores independientes que necesitan recibir pagos de manera oportuna y segura. Por esta razón, en este artículo te presentamos una solución que te ayudará a simplificar el proceso de recibir pagos mediante el uso de un generador de enlaces de pago.

Y, más concretamente, aprenderás cómo generar enlaces de pago con WordPress y enviarlos a tus clientes en cuestión de segundos.

Dicho esto, si deseas mejorar tu proceso de pago a distancia y aumentar la eficiencia de tu negocio, sigue leyendo para descubrir cómo esta herramienta puede ayudarte.

La solución a los enlaces de pago: RedSys Link Generator

Para empezar a utilizar RedSys Link Generator, simplemente debes instalar el plugin en tu sitio web de WordPress y configurar la pasarela RedSys.

Una vez hecho esto, podrás crear enlaces de pago personalizados para tus clientes en segundos. Para ello, solo debes definir el importe y los datos opcionales que desees incluir en el enlace y enviarlo al cliente por WhatsApp, Telegram, correo electrónico, Facebook u otros medios. No hace falta ni que entres en WorPress para crearlos, con enviar la URL de tu web seguida de una serie de parámetros generarás el enlace de pago directamente mientras escribes para que crear los enlaces sea aún más rápido.

Ventajas de RedSys Link Generator

RedSys Link Generator ofrece numerosas ventajas para los usuarios que necesiten enviar enlaces de pago personalizados a sus clientes.

En primer lugar, es una herramienta muy cómoda y sencilla de utilizar, ya que permite enviar enlaces de pago por cualquier medio de comunicación. Además, es muy segura, pues no requiere compartir información confidencial ni rellenar formularios complejos. Por último, es muy flexible. Esto, ya que permite elegir entre diferentes opciones de pago y definir los datos que se deseen incluir en el enlace.

Casos de uso

Pero, te estarás preguntando, ¿para quien es este plugin? A continuación de mostramos algunos de los usos recomendados:

Alojamientos turísticos, apartamentos, hoteles, hostales, campings, hostels. Agencias de alquiler de coches, vuelos charter o de bicicletas. Tiendas online que necesitan enviar pagos aparte de los productos que venden de forma normal. Cobrar facturas de forma sencilla a clientes, incluyendo el enlace directamente en la factura. Actividades extraescolares, agencias de viajes, organizadores de actividades que resuelven el pago incluso en el momento o a distancia con los padres o personas apuntadas al evento.

Sin duda, RedSys Link Generator es una herramienta muy útil y segura para enviar enlaces de pago personalizados a tus clientes. Con ella, podrás ahorrar tiempo y evitar complicaciones innecesarias al enviar enlaces de pago por diferentes medios de comunicación.

Por último, me gustaría añadir que quizás conozcas PayGold, una herramienta de RedSys con un objetivo similar a este, pero con muchas limitaciones como tener que entrar en la plataforma para crear los enlaces, no poder enviar correos a los clientes una vez han pagado, no poder gestionar todos los parámetros que aquí se gestionan y claro está, tener toda la información fuera de tu web.

Así que, si necesitas enviar enlaces de pago personalizados a tus clientes, no dudes en probar RedSys Link Generator y descubre todas sus ventajas.

