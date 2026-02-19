Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Chile hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. DUBAI (w Jairo Vera, Gittobeatz)

Jere Klein

La canción de Jere Klein se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 293.038 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. ALO (w SINAKA)

Katteyes

Tras acumular 262.126 reproducciones, el temazo de Katteyes se mantiene en segundo lugar.

3. SENDA BELLAKONA

SINAKA

«SENDA BELLAKONA» de SINAKA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 196.620 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Who

Jimin

«Who», interpretado por Jimin, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 187.113 reproducciones.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Tras acumular 173.700 reproducciones, «BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se mantiene en quinto lugar.

6. EoO

Bad Bunny

«EoO», interpretado por Bad Bunny, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 159.302 reproducciones.

7. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» de El Bogueto se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 150.253 reproducciones, motivo por el cual sigue en la séptima posición.

8. Pasajero (w Lyon la f, Katteyes)

King Savagge

«Pasajero (w Lyon la f, Katteyes)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la octava posición, con 145.424 reproducciones.

9. DtMF

Bad Bunny

Un número tan favorable como 144.367 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno lugar.

10. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

«VOY A LLeVARTE PA PR» de Bad Bunny se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 143.005 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.