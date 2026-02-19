Precio del dólar en Colombia: así de caro se compra y vende en las casas de cambio el 19 de febrero ante nueva subida

En el mercado regulado, el dólar registró una cotización máxima de $3.707,00 en la jornada del 19 de febrero - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El dólar estadounidense cerró la jornada del 19 de febrero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.695,81, lo que representó una subida de $26,6 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.669,21. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.679 millones en 2.171 transacciones, con un precio de apertura de $3.694,90, un mínimo de $3.686,35 y un máximo de $3.707,00.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 1,14%; sin embargo en el último año acumula aún una bajada del 11,58%.

Respecto de días previos, acumuló tres jornadas seguidas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a los números conseguidos para el último año (14,31%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

El dólar perdió fuerza a nivel global y Colombia se ha visto beneficiada - crédito Carlos Sánchez/AP

Dicho movimiento, según Bancolombia, se dio debido a que, a nivel internacional, se conocieron los resultados de las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., que aportaron señales positivas sobre el mercado laboral. Las peticiones disminuyeron en 23.000, hasta 206.000 en la semana que terminó el 14 de febrero (frente 225.000 esperadas).

A nivel local, el Ministerio de Hacienda autorizó a la Nación para avanzar en nuevas operaciones de manejo de deuda externa con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). “La autorización se sustentó en la evaluación del Comité de Manejo de Deuda, que determinó que estas operaciones mejorarían la eficiencia en el servicio de la deuda”, explicó la entidad.

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2025 y a inicios de 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.700. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 19 de febrero de 2026 fue de$3.566,67, mientras que el de venta resultó de $3.672,22.

El dólar en Colombia lleva varios meses por debajo de los $3.700 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Lo hacen de la siguiente manera:

Money Max: compra: $3.460. Venta:$3.610.

Nutifinanzas: compra: $3.480,00. Venta:$3.630.

El Cóndor: compra:$3.510. Venta:$3.660.

Latin Cambios: compra:$3.600. Venta:$3.670.

Smart Exchange: compra:$3.630. Venta:$3.670.

Cambios Kapital: compra:$3.610. Venta:$3.680.

Cambios Vancouver: compra:$3.610. Venta:$3.680.

Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.580. Venta:$3.700.

Alliance Trade: compra: $3.620. Venta:$3.750.

<b>Dólar por ciudades</b>

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.550 para compra y en $3.660 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra:$3.600. Venta:$3.700.

Medellín: compra:$3.470. Venta:$3.620.

Cali: compra:$3.580. Venta:$3.700.

Cartagena: compra: $3.750. Venta:$3.980.

Cúcuta: compra:$3.600. Venta:$3.640.

Pereira: compra:$3.730. Venta:$3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambio se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediarios, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se transan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.