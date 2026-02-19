Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de febrero en La Plata

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir de tu casa, averigua el pronóstico del clima en La Plata para las siguientes horas en este jueves.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se estima que en La Plata habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 15°. La nubosidad será del 70% y por la noche habrá una posibilidad del 1% de lluvias.

El pronóstico del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en La Plata?

Famosa como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires presenta un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser gélidos y con viento. durante el año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en contadas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.