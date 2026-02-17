“Súper peso” cotiza al alza frente al dólar: cierre de cotización de tipo de cambio hoy 17 de febrero en México

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Tras el cierre de la cotización de este martes 17 de febrero, el peso mexicano recuperó terreno significativo que había perdido frente a la moneda estadounidense a la apertura del mercado.

De acuerdo con el reporte de Grupo Financiero Monex, el dólar estadounidense cotizaba al alza por la mañana del martes impulsado por la debilidad de sus principales contrapartes y los datos económicos en EUA.

Sin embargo, al cierre de la última sesión el dólar se pagó a 17,12 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,25% con respecto a los 17,17 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,41%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 14,16%.

Si confrontamos el dato con fechas previas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando se anotó una subida del 0,36%, demostrando que es incapaz de fijar una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (8,67%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Contexto histórico del peso mexicano en el mercado cambiario

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas en el mercado. (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.