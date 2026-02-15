¿Cuál es la temperatura promedio en Ciudad de Guatemala?

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Ciudad de Guatemala para este 15 de febrero.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Ciudad de Guatemala es de 2% durante el día y del 3% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 9% en el transcurso del día y del 1% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 28 grados y un mínimo de 15 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Guatemala capital es predominantemente tropical, donde las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

La temporada de lluvias en la capital guatemalteca va de mayo a octubre, mientras que la seca es desde noviembre y hasta abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.