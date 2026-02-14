Las mejores películas en Netflix en España hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más populares en Netflix España. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un incremento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

La lista de las películas más vistas de Netflix España

1. GOAT: Como cabras (GOAT)

Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que ¡los pequeños saben jugar!.

2. ¿Quién quiere casarse con un astronauta?

David es un romántico empedernido que tiene una agencia de viajes especializada en viajes relacionados con comedias románticas. Su relación de 15 años con Quique está estancada. Entonces, David decide darle a Quique un viaje por la Ruta 66 con una parada especial en Las Vegas.

3. Hermandad: Estado de terror (Salve Geral: Irmandade)

En medio de una ola de violencia inédita que sacude São Paulo, una abogada ligada al mundo criminal debe pactar con la policía para salvar a su sobrina secuestrada.

4. ¡Uf! ¿Solo amigos? (Yoh! Bestie)

Thando nunca ha tenido suerte en el amor.. Y ahora, su mejor amigo vuelve a casa con una prometida del brazo y se ve obligada a afrontar una nueva emoción: los celos.

5. Miss Bala

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. The Daily Show with Trevor Noah

Presentado por el humorista Jon Stewart, es el formato de sátira política más popular de la televisión norteamericana. Ha estado en antena en Comedy Central desde 1996 y ha ganado 18 Primetime Emmys. Se autodefine como un programa de noticias falso y enfoca su particular punto de vista en la actualidad, las noticias, los personajes políticos y de los medios de comunicación fundamentalmente con el objetivo de hacer reír. Generalmente el show comienza con un monólogo de Jon Stewart relacionado con los principales titulares de la actualidad. Después de este monólogo da paso a sus numerosos corresponsales y finalmente suele acabar con una entrevista a un personaje conocido.

8. The Darjeeling Limited

9. La investigación sobre Lucy Letby (The Investigation of Lucy Letby)

Grabaciones inéditas y testimonios inauditos en primera persona desnudan el polémico y desgarrador caso de Lucy Letby, una enfermera de neonatos condenada por varios infanticidios.

10. El botín (The Rip)

El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha.

La revolución de Netflix

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.