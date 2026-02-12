Valor del euro en Perú este 12 de febrero de 2026 (de EUR a PEN)

Valor de apertura del euro en Perú este 12 de febrero de EUR a PEN

El euro se paga en el comienzo del día de hoy a 3,98 soles en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,01% comparado con los 3,98 soles de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula un incremento 0,39% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula una bajada del 6,65%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas previas, pone fin a dos sesiones de racha. En los pasados siete días, la volatilidad presenta un balance claramente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que manifiesta que en esta última fase está teniendo menos cambios de lo esperado.

¿Cómo le ha ido al euro últimamente?

Actualmente el euro ha mostrado una apreciación notable frente al dólar estadounidense, llegando incluso a cotizar cerca o por encima de USD 1,20 en varias sesiones recientes, un nivel que no se veía con frecuencia en los últimos años y que refleja fuerza relativa de la moneda europea en el mercado global.

Este avance ha sido impulsado por varios factores, entre ellos expectativas de políticas monetarias divergentes entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal, donde las tasas en Europa se han mantenido relativamente estables y se percibe una posible relajación de la política monetaria en EE. UU., lo cual ha favorecido el valor del euro frente al billete verde. Sin embargo, parte de esa fortaleza también se atribuye al debilitamiento del dólar, más que a un dinamismo económico europeo claramente superior.

Aunque el euro ha ganado terreno en términos de tipo de cambio, el contexto económico subyacente en la zona euro sigue siendo moderado, con inflación que recientemente se ha desacelerado y se mantiene por debajo o cerca del objetivo del BCE, lo que podría limitar la capacidad de expansión del euro a largo plazo si la inflación continúa débil. Los datos más recientes muestran una inflación interanual en torno al 1,7% en enero de 2026, lo cual representa un descenso respecto a cifras anteriores y está por debajo de la meta del 2% del BCE, un factor que obliga a los responsables de la política monetaria a mantener una observación cuidadosa de la evolución económica.

Por otro lado, la fortaleza del euro tiene implicaciones mixtas para la economía europea: por un lado mejora el poder de compra de bienes importados y puede ayudar a contener presiones inflacionarias; por otro, un euro más fuerte puede reducir la competitividad de las exportaciones europeas frente a otros mercados, afectando particularmente a los sectores orientados al comercio internacional. Asimismo, movimientos recientes del dólar —como su fortalecimiento tras datos laborales más sólidos en EE. UU.— han generado cierta volatilidad en el cruce EUR/USD, indicando que las tendencias cambiarias siguen muy sensibles a los datos macroeconómicos y las decisiones de los bancos centrales.