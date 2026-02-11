Glosario de tecnología: qué significa Bloatware

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Bloatware

Bloatware (también conocido como software basura) se refiere a una variedad de programas preinstalados en dispositivos que ocupan mucho espacio y recursos. Estos programas, a menudo sin usar, pueden ralentizar el sistema operativo y reducir la velocidad del dispositivo.

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu dispositivo se siente más lento de lo que debería? La respuesta podría estar relacionada con el bloatware.

En el siguiente artículo te explicaremos cómo funciona el bloatware, sus ventajas y desventajas, ejemplos de este tipo de software en los equipos informáticos y herramientas para combatirlo.

Tipos de bloatware

El bloatware es una forma común de software malicioso que puede dañar o ralentizar tu dispositivo. Existen diferentes tipos de bloatware, a continuación te explicamos los principales:

Adware . Este tipo de software se instala sin autorización y se utiliza para mostrarte publicidad no deseada. La publicidad aparecerá en los navegadores web, aplicaciones y correos electrónicos, entre otros sitios. Esta publicidad puede ser agresiva e interferir con la experiencia de usuario. Spyware . Este tipo de software se instala sin tu consentimiento y recopila información sobre ti y tus actividades en línea para luego venderla a terceros sin tu autorización. Estas actividades pueden incluir el monitoreo de tus mensajes instantáneos, navegación web y redes sociales. Troyano . Estas aplicaciones se disfrazan como programas útiles pero su verdadero propósito es controlar tu computadora o robar información confidencial almacenada en ella. Los caballos de Troya son particularmente peligrosos porque son difíciles de detectar por los antivirus comunes. Programas innecesarios . Estas son aplicaciones no deseadas que se instalan junto con el software original que deseas descargar o compras en un CD o USB preinstalado. Estas aplicaciones pueden ralentizar tu computadora y reducir la cantidad de espacio disponible en el disco duro al mismo tiempo que abren vulnerabilidades potenciales para ataques externos.

Es importante saber identificar el bloatware para evitar su propagación entre los dispositivos personales u organizacionales, un virus eliminado correctamente nos protegerá mucho mejor contra cualquier amenaza externa potencialmente dañina e incluso permitirá optimizar el rendimiento del sistema operativo sin interrupciones indebidas.

Cómo identificar y eliminar bloatware

Seguidamente te mostramos cómo identificar y eliminar el bloatware:

Comprueba si hay aplicaciones innecesarias preinstaladas en tu dispositivo. Muchas veces los fabricantes de ordenadores instalan software adicional para promocionar productos o servicios de terceros. Estas aplicaciones son las principales responsables del bloatware. Revisa la lista de programas instalados en tu equipo para detectar aquellos que no conozcas o que no necesites usar. Esto incluye cualquier cosa desde juegos hasta herramientas de seguridad, así como software de terceros como barras de herramientas o navegadores web. Utiliza un programa anti-malware para escanear tu equipo y detectar cualquier software malicioso que pueda estar presente en él. Algunos programas anti-malware también te ayudan a detectar el bloatware y permitirte desinstalarlos fácilmente desde su interfaz gráfica de usuario (GUI). Desinstala manualmente el software basura desde el Panel de control o la Configuración del sistema operativo (por ejemplo Windows). Puedes hacerlo seleccionando la opción ‘Desinstalación’ cuando se muestre la lista de todas las aplicaciones instaladas en tu ordenador,luego sigue los pasos indicados por pantalla para completar la desinstalación correctamente. Utiliza un programa especializado para limpiar el registro y optimizar los parámetros del sistema operativo después de haber eliminado el bloatware,esto ayudará a mejorar notablemente el rendimiento general del equipo al liberarse los recursos adicionales mencionados anteriormente. Haz copias regulares de tus archivos importantes para evitar perderlos si algo sale mal durante la limpieza del bloatware,esta es una buena forma de mantener sus datos seguros en caso de que algo salga mal durante la limpieza debido al borrado accidental del software incorrecto u otros errores similares.

Ventajas y desventajas del bloatware

Existen algunas ventajas y desventajas relacionadas con el bloatware.

Ventajas:

Puede proporcionar cierta funcionalidad adicional, como la posibilidad de reproducir música o ver videos. Algunos programas preinstalados son necesarios para el correcto funcionamiento del dispositivo, como controladores de hardware específicos. Los programas preinstalados por los fabricantes suelen ser fácilmente reconocidos por los usuarios, lo que facilita su uso.

Desventajas:

Ocupan una gran cantidad de espacio de almacenamiento en el dispositivo y recursos del sistema, lo que reduce la eficiencia del equipo. Por lo general no se puede desinstalarlos sin causar problemas en el dispositivo o incluso dañarlo permanentemente si se hace incorrectamente. Muchos de estos programas preinstalados son innecesarios para la mayoría de los usuarios y no ofrecen ningún beneficio real para ellos.

Ejemplos de bloatware en dispositivos y sistemas operativos

Echemos un vistazo a algunos de los ejemplos más comunes de bloatware:

Aplicaciones preinstaladas . Muchos dispositivos vienen con aplicaciones preinstaladas que los usuarios no necesitan ni quieren. Estas aplicaciones pueden ser difíciles de desinstalar o incluso deshabilitar, ya que no se han diseñado para ello. Toolbars . Las barras de herramientas son aplicaciones que se instalan en el navegador web sin el consentimiento del usuario. Estas barras suelen contener anuncios publicitarios y enlaces a sitios web externos. Publicidad pop-up . Muchos programas gratuitos contienen publicidad pop-up incorporada que aparece cada vez que abrimos el programa o visitamos determinadas páginas web. Software espía . El software espía es un tipo de malware utilizado por terceras partes para obtener información personal del usuario sin su consentimiento previo. Esta información puede incluir historial de navegación, direcciones IP y contraseñas guardadas en el dispositivo. Programas basados en la suscripción . Algunos programas requieren una suscripción para recibir actualizaciones regulares. Lo cual puede suponer un gran gasto para el usuario si no se utiliza adecuadamente el programa o servicio ofrecido por la empresa responsable del mismo.

Es importante tener cuidado al descargar software gratuito y leer las condiciones antes de instalarlo. Esto, debido a que muchas veces este tipo de software viene cargado con bloatware u otros malware dañinos para nuestro equipo o dispositivo móvil

Herramientas para combatir el bloatware

Estas herramientas le ayudarán a eliminar el bloatware y hacer que su computadora funcione mejor.

Utilice la Herramienta de Limpieza de Disco . Esta herramienta se encuentra en el Panel de Control de Windows y le permite limpiar los archivos basura del sistema. Esto incluye archivos temporales, caché web y otros datos innecesarios que pueden acumularse en su computadora. De igual modo, puede usar esta herramienta para desinstalar programas no deseados, incluidos algunos tipos de bloatware. Desinstale los Programas Innecesarios . La mayoría de los equipos vienen con programas preinstalados que no necesita realmente utilizar. Puedes desinstalarlos fácilmente utilizando la función Agregar/Eliminar Programas del Panel de Control o directamente desde el menú Inicio si está habilitado para eso en tu equipo. Instale un Programa Anti-Bloatware . Si estás buscando un método más sencillo para eliminar el bloatware, entonces un programa anti-bloatware es tu mejor opción. Hay varios paquetes disponibles gratuitamente en línea que le permitirán detectar automáticamente los programas innecesarios y ayudarle a desinstalarlos rápidamente y fácilmente sin tener que pasar por todo el proceso manualmente cada vez que quiera liberar espacio en su disco duro. Utilice un administrador de arranque . Los administradores de arranque son herramientas útiles para controlar qué programas se ejecutan cuando se inicia Windows. Es decir, que puedes evitar la ejecución automática del bloatware al arrancar la computadora, mejorando así considerablemente sus tiempos de arranque y liberando recursos preciados para otras tareas importantes.

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.