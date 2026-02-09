Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó rueda bursátil del lunes 9 de febrero con notables incrementos del 1,76%, hasta los 27.027,16 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 27.111,54 puntos y la cifra mínima de 26.879,10 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,86%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 0,94%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 30%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,36% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 3,36% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).