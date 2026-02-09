Noticias

Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 9 de febrero

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó rueda bursátil del lunes 9 de febrero con notables incrementos del 1,76%, hasta los 27.027,16 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 27.111,54 puntos y la cifra mínima de 26.879,10 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,86%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 0,94%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 30%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,36% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 3,36% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

