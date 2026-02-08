Noticias

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las siguientes horas de este domingo en Iquitos, Perú.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Iquitos es de 71% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 100% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 3.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 17 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se registran solo cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en IquitosClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

EEUU: el pronóstico del tiempo para Nueva York este 8 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

EEUU: el pronóstico del tiempo

Clima hoy en Perú: temperaturas para Huancayo este 8 de febrero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas

Conoce el clima de este día en Lima

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Conoce el clima de este

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Arequipa

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce

Perú: las predicciones del tiempo para Cuzco este 8 de febrero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Perú: las predicciones del tiempo