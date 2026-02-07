Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify Argentina hoy

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Spotify actualizó su top con los 10 podcast más escuchados del momento en Argentina confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en Argentina

1. La Fórmula Podcast

Bienvenido a La Fórmula. Cada semana, exploramos una amplia gama de temas que incluyen la superación personal, la gestión de las emociones, la productividad, las relaciones saludables y el éxito personal. Nuestros expertos invitados comparten sus conocimientos especializados y ofrecen herramientas prácticas que puedes aplicar en tu día a día para mejorar tu bienestar y alcanzar tus metas. Con historias inspiradoras y estrategias probadas, este podcast te guiará en un camino de crecimiento y transformación personal, ayudándote a vivir una vida más plena y satisfactoria en todos los aspectos.

2. Clank!

“Clank!” es cada uno de esos momentos que hacen que el deporte nos atraviese, nos apasione ¡Nos obsesione! Es la diferencia entre ver deporte y sentirlo. Es Juan Pablo Varsky en estado puro. Game: Miércoles 10 hs.

3. IMPULSO

Impulso es un podcast conducido por Sebastián Saravia, psicólogo y divulgador, que propone una mirada diferente sobre la mente humana, la emoción y el comportamiento. A través de historias reales de casos que impactaron la historia, el proyecto busca responder una pregunta que atraviesa todas nuestras experiencias: ¿por qué hacemos lo que hacemos? El podcast explora los límites de la mente, acercando la psicología al presente para entender mejor nuestras conductas, los impulsos que las originan y abrir nuevas formas de pensar lo que sentimos y hacemos.

4. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales hechos, procesos y personalidades de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia, Lucas Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

5. Modo Taoísmo

Obtén inspiración para poseer el poder de alcanzar la grandeza y desbloquear todo tu potencial. Solo necesitas motivación y orientación para superar obstáculos y llevar una vida con propósito.

6. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

7. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

8. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

9. JUNTALA

JUNTALA es tu aliado estratégico para tomar decisiones inteligentes con tus finanzas. Conducido por Lara López Calvo, economista de la UBA, docente y magíster en Finanzas de UCEMA, cada episodio combina actualidad económica, análisis del mercado y herramientas prácticas para que transformes la información en acción. Porque la plata, se piensa. Juntala es un podcast hecho junto a Spotify Argentina.

10. Mientras lavás los platos

El mundo no necesitaba otro podcast, pero nosotras sí. Somos anitawini_ y delficarmona, dos amigas que lejos de tener la vida resuelta entramos en la de: plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo (jajan’t), mudarse a Australia o por qué no EMPEZAR UN PODCAST. Mientras lavás los platos busca hacerte compañía por un ratito, queremos ser esa amiga que se sienta en la mesada y te saca charla mientras terminás de acomodar post juntada. Acá estamos para que eso que estás procrastinando sea un poco más ameno. Esto es Mientras lavás los platos, el podcast Producido por Monkey Studio

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

La compañía sueca no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.