Estos son los sencillos que están de moda hoy en Spotify Estados Unidos

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. DtMF

Bad Bunny

«DtMF» de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.930.324 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Man I Need

Olivia Dean

El exitazo de Olivia Dean sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.663.984 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición segunda.

3. The Great Divide

Noah Kahan

«The Great Divide» de Noah Kahan se ubica en la tercera posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.589.889 reproducciones.

4. Choosin' Texas

Ella Langley

«Choosin' Texas», interpretado por Ella Langley, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 1.344.210 reproducciones.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.330.742 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la quinta posición.

6. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

Tras haberse reproducido 1.225.135 veces, la nueva canción de Olivia Dean se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 6.

7. Body

Don Toliver

«Body» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo puesto, con 1.185.987 reproducciones.

8. NUEVAYoL

Bad Bunny

«NUEVAYoL» de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.140.407 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo lugar, lo que apunta a que va de salida.

9. I Just Might

Bruno Mars

«I Just Might» de Bruno Mars va en descenso: ya llega al noveno lugar. Sus 1.126.084 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. End of Beginning

Djo

Tras acumular 1.104.083 reproducciones, «End of Beginning» de Djo se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.