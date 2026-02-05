Bolivia: cotización de apertura del dólar hoy 5 de febrero de USD a BOB

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga al inicio a 6,85 bolivianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,67% si se compara con los 6,74 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,15%; aunque en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 1,76%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, frena con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones. La volatilidad referente a estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (14,18%), así que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.