Noticias

Apertura del índice BSE Sensex 30 este 4 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BSE Sensex 30, que inaugura rueda bursátil del miércoles 4 de febrero con una variación del 0,11%, hasta los 83.829,68 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas anteriores, el indicador acumula tres fechas consecutivas en cifras positivas.

En relación a la última semana, el BSE Sensex 30 anota un incremento 1,53%, por ello en el último año todavía mantiene una subida del 7,1%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,25% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,85% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Zaragoza: la predicción del clima para este 4 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: la predicción del clima

El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 4 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 3 de febrero de 2026

Esta lotería estadounidense realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que se tiene la posibilidad de conseguir varios millones de dólares

Resultados de Mega Millions: todos

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

España: las predicciones del tiempo para Sevilla este 4 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: las predicciones del tiempo