Apertura del índice BSE Sensex 30 este 4 de febrero

Jornada sin cambios para el BSE Sensex 30, que inaugura rueda bursátil del miércoles 4 de febrero con una variación del 0,11%, hasta los 83.829,68 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas anteriores, el indicador acumula tres fechas consecutivas en cifras positivas.

En relación a la última semana, el BSE Sensex 30 anota un incremento 1,53%, por ello en el último año todavía mantiene una subida del 7,1%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,25% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,85% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).