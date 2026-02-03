Glosario de tecnología: qué significa USB tipo B

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa USB tipo B

USB Tipo B es un conector de tamaño mayor que el USB Tipo A, usado en dispositivos como impresoras, escáneres y discos duros externos. Está diseñado para permitir una conexión entre el dispositivo y un equipo, como una computadora portátil o de escritorio.

Los conectores USB Tipo B se usan ampliamente en el ámbito tecnológico para transmitir información entre dispositivos. La razón es que estos tienen la capacidad de conectar dispositivos como impresoras, módems, discos duros externos, cámaras digitales y otros equipos electrónicos.

¿Para qué sirve el USB tipo B?

El USB tipo B es una de las formas más comunes de conectividad. Está diseñado para permitir la transferencia de datos entre dispositivos, tales como computadoras y periféricos. Esta conexión se puede usar para transferir archivos, audio y vídeo desde un dispositivo a otro.

Un USB tipo B típicamente se usa para conectar una computadora a un dispositivo externo, como un escáner, impresora o cámara digital. También se puede usar para conectar dispositivos entre sí, como un teléfono inteligente a un reproductor de MP4.

Aquí hay algunas de las cosas que el USB tipo B se puede usar para:

Transferir archivos entre computadoras o entre computadoras y otros dispositivos. Transferir audio y vídeo desde los dispositivos externos a la computadora. Cargar baterías en algunos teléfonos inteligentes o reproductores de MP4. Usar dispositivos externos, como impresoras y escáneres, en la computadora.

Adicionalmente, el USB tipo B tiene algunas ventajas sobre otros conectores:

Reversible . Por lo que no hay necesidad de preocuparse por insertar el lado equivocado. Fiable . los cables son relativamente baratos. Disponibilidad . Están ampliamente disponibles en la mayoría de los minoristas electrónicos.

Características del USB tipo B

El USB tipo B es un conector de tamaño reducido que permite la conexión de dispositivos externos a una computadora. Está diseñado para ser utilizado en dispositivos externos como impresoras, módems y escáneres. Estos conectores están disponibles en varias configuraciones, dependiendo del dispositivo al que se conectará.

Aquí están algunas de las principales características del USB tipo B:

Es un conector de tamaño reducido que tiene cuatro pines. Los dos primeros pines son para datos y los otros dos para energía/alimentación. El cable USB Tipo B es compatible con los protocolos USB 1.0, 1.1, 2.0 y 3.0, lo que significa que el ancho de banda se puede aumentar dependiendo del protocolo utilizado en el dispositivo al que se conecta el cable USB Tipo B. Está diseñado para ser utilizado en dispositivos externos como impresoras, módems y escáneres para transferir datos a través de los protocolos USB mencionados anteriormente. La mayoría de los cables USB Tipo B vienen en varias longitudes diferentes, desde 0,3 metros hasta 5 metros o incluso más si es necesario. El conector USB Tipo B también está disponible en versiones blindadas o no blindadas para protegerlo contra interferencias electromagnéticas externas (EMI).

